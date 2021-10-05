Мишустин рассказал, как работал учителем информатики в школе, куда ездил на электричке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как год работал учителем информатики в одной из небольших школ, куда ездил на электричке.

Завершая церемонию вручения премий правительства РФ в области образования, он еще раз поздравил ее участников с заслуженными наградами. "Это то малое, что мы можем сделать, чтобы еще раз отдать должное вашему нелегкому труду и достижениям", - отметил премьер.

"Вы знаете, я тоже имел педагогический опыт, в институте его имел, небольшой, лет пять. Имел его и в школе, о чем я никогда не рассказывал. Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ", - поделился Мишустин.

Продолжая рассказ, он пояснил, что его "очень попросили, поскольку там не было учителя". "И я ездил достаточно далеко, на электричке, чтобы помочь. В начале я думал, что это будет на месяц - два, но ребята, которые были за партами, спросили: "Вы нас бросите?" Вот, я их не бросил, довел до конца, но это был крайний класс, тогда было 10 классов", - добавил он.

Мишустин признал, что "вот эти глаза детей, которые верят наставнику, педагогу, дают такой мощный стимул, что на всю жизнь человек, если он стал педагогом, сохранит себе это и будет наставником".

Фундамент для человека

Он выразил уверенность, что "именно учителя, которые нас сопровождают всю жизнь, становятся потом теми элементами фундамента, опорой, которая в будущем дает человеку возможность построить все свои качества, социальное поведение, профессионализм на этих основах".

"Я помню каждого своего учителя, который дал мне то, что дал, те основы, которые были. Родители и школа - это основа воспитания, и духовного, и профессионального, будущего человека - гражданина великой страны", - сказал Мишустин, поздравив участников церемонии также и с Днем учителя.

"Я сейчас позвоню своим учителям. Пусть у вас на душе будет светло. С праздником вас, с Днем учителя", - заключил глава кабмина.