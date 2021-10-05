Учитель из Ставрополя получила приз детского жюри на конкурсе "Учитель года России-2021"

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Учитель русского языка и литературы ставропольского лицея № 14 Анастасия Шрамко, одна из пяти призеров конкурса "Учитель года России -2021", удостоена специального приза детского жюри. Об этом в Instagram во вторник сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Совсем немного не хватило нашей финалистке - учителю русского языка и литературы лицея № 14 г. Ставрополя Анастасии Викторовне Шрамко - для победы во всероссийском конкурсе "Учитель года России - 2021". Тем не менее, повода огорчаться нет. Анастасия Викторовна на конкурсе стала обладателем двух наград. Второго хрустального пеликана (символ конкурса и статуэтка, которой награждаются победитель и призеры - прим. ТАСС) ей, как учителю года, присудило детское жюри", - написал Владимиров.

Глава региона добавил, что Шрамко, как и остальные призеры конкурса, станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.

"Не будем забывать, что главный педагогический конкурс страны - не просто соревнование. Прежде всего, это смотр идей, опыта, достижений, всего самого передового, что создают педагогики-практики. Наш ставропольский учитель вошел в число самых-самых в своей профессии в масштабе всей России. Это очень важный результат и показатель того, какой у образовательной отрасли в крае есть потенциал", - отметил губернатор Ставрополья.

Итоги конкурса "Учитель года России-2021" были подведены во вторник в историческом парке "Россия - моя история" в Москве. Абсолютным победителем конкурса стала учитель физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева. Победительница будет награждена 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте. Она получит главный приз конкурса - большого хрустального пеликана.