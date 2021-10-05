Голикова сообщила, что РФ близка к преодолению порога в 30 тыс. заболевших ковидом в сутки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия близка к тому, чтобы преодолеть порог в 30 тыс. выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр - 20 тыс. [случаев] ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тыс. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как напомнила Голикова, рост заболеваемости ковидом фиксируется в 67 регионах России.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 235,5 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 637 427 случаев заражения, выздоровели 6 759 059 человек, умерли 211 696. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.