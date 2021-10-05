Таможенники в Шереметьево выявили незадекларированные €232,9 тыс. у супругов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Шереметьево выявили незадекларированные €232 тыс. наличными у прилетевших из Франкфурта супругов. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

В сообщении таможни говорится, что €232 910 и 4 тыс. рублей - всего свыше 18,3 млн рублей в эквиваленте - обнаружили у следовавшего по "зеленому" коридору с супругой гражданина Германии. В его действиях усматриваются признаки контрабанды валюты в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ), отметили в пресс-службе.

По таможенному законодательству, пассажиры обязаны письменно декларировать наличные деньги в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. При этом, при декларировании свыше $100 тыс. необходимо представить бумаги, подтверждающие происхождение денежных средств.