Бархатный сезон продолжается в октябре на курортах юга России, несмотря на похолодание

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Объекты санаторно-курортной отрасли на курортах юга России - в Краснодарском крае и в Крыму - остаются заполненными почти на 100%, несмотря на ранее похолодание. Опрошенные ТАСС представители отрасли считают, что бархатный сезон продолжится в октябре за счет событийного и оздоровительного туризма.

"В сентябре, который принято называть "бархатным сезоном", курорты Краснодарского края посетили 2,15 млн туристов, это на 7% больше, чем в сентябре 2020 года. Всего за девять месяцев курорты Краснодарского края посетили 14,6 млн человек. До конца года мы ожидаем еще не менее 2 млн туристов: повышенный спрос отмечается на "зимние" курорты Сочи, Мостовского и Апшеронского районов, желающие там отдохнуть уже бронируют номера в отелях и гостиницах", - сообщил ТАСС во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что наибольшим спросом в регионе пользовались отели категории четырех и пяти звезд и средства размещения, работающие по системе "все включено", а также здравницы, имеющие развитую инфраструктуру. Загрузка таких объектов, несмотря на холодную погоду в сентябре, по его словам, достигала 85%.

Большой поток отдыхающих на Кубани в сентябре был связан в том числе и с событийным туризмом: например, Сочи принял ВТБ Гран-при России "Формулы-1", за счет чего курорт посетили в том числе и иностранные гости, здесь же состоялась Всероссийская неделя охраны труда, Европейский конгресс фехтования под эгидой Олимпийского комитета, в Геленджике проходил Всероссийский кинофестиваль "Сезоны" и другие мероприятия. Наиболее загруженными на Кубани остаются санатории и здравницы, так, по словам гендиректора туристической компании "Ривьера-Сочи" Беллы Тарасовой, загрузка санаторно-курортного сектора в Сочи местами достигает почти 100%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил ТАСС, что бархатный сезон на юге России за счет действия программы туристического кешбэка, сезонного снижения тарифов на перевозки и других факторов продлится и в октябре. "[Бархатный сезон] захватит школьные каникулы, ноябрьские, а потом уже начнется и горнолыжка, и Рождество, <...> и прочее, и прочее. Поэтому очень важно "сглаживание" сезона, но не менее важно - сезонные скидки останутся, поэтому ноябрь - первая половина декабря будут хорошие цены", - сообщил Барзыкин.

Рекордный сезон в Крыму

Высокую загрузку номерного фонда фиксируют и в Крыму. "У нас этот сезон весь рекордный: если сравнивать с 2019 годом, то [турпоток на] порядка 23-25% выше по итогам восьми месяцев. Что касается осеннего периода, то на сегодняшний день тенденция увеличения количества туристов сохраняется. Во всяком случае работает большое количество здравниц, по ведущим здравницам мы имеем загрузку практически до нового года", - сообщил ТАСС заммэра Ялты Сергей Стрельбицкий.

С учетом текущих тенденций эксперты отрасли заявляют, что бархатный сезон на юге России продлится до конца октября. "Санатории заполнены неплохо: если мы говорим про топ-10 санаториев, то и на октябрь загрузка 90%, а где-то под 100%. Санатории попроще тоже будут загружены на 50-70%, спа-отели получают загрузку как за счет гостей с материка, так и за счет самих крымчан, которые любят на уикенды или акции ездить туда - в пределах 50-70% прогнозируем на октябрь", - сообщил ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Оздоровление и событийный туризм

На Кубани в Крыму в сентябре похолодало намного раньше, чем в 2020 году, что привело к сокращению любителей пляжного отдыха. При этом, как отмечают представители туристической отрасли, произошла смена контингента гостей курортов на тех, кто предпочитает оздоровление, событийный туризм и просто путешествия, за счет чего и удастся продлить бархатный сезон. "В 2020 году температура воздуха практически до конца октября была около 25 градусов выше нуля, температура морской воды в сентябре составляла 24-26 градусов, только к концу октября понизилась до 20 градусов. А в этом году с 21 сентября температура воздуха уже составляет 20-22 градуса, температура морской воды 17-19 градусов, то есть некомфортная для купания", - сообщила ТАСС начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, уточнив, что существенных изменений в ближайшее время в сторону потепления не ожидается.

В этой связи отельеры на Кубани фиксируют отток гостей, предпочитающих пляжный отдых. "В сентябре уже наблюдалось гораздо меньше текущих продаж: есть люди, кто не заранее бронируют отдых, а оценивают свои возможности и ситуацию в том регионе, куда бы они хотели поехать, поэтому по погодным причинам было меньше моментальных продаж среди гостей, предпочитающих пляжный отдых", - сообщила ТАСС представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева.

После возобновления авиасообщения с зарубежными курортами часть туристов, по словам гендиректора туристической компании "Ривьера-Сочи" Беллы Тарасовой, предпочли отдых, например, в Турции и Египте, где сейчас гораздо теплее. Но собеседница агентства отметила, что у кубанских курортов в межсезонье есть и свой постоянный клиент. "Санаторно-курортный сектор конкурентоспособен в этот сезон, у него есть свой постоянный клиент: на сентябрь и начало октября, например, санатории продаются за полгода заранее. Погода и открытие границ не влияет на этот сектор, так как у них более сложный продукт, спрос на оздоровление более устойчив. Бархатный сезон также востребован и за счет корпоративного, событийного, делового туризма", - пояснила Тарасова, уточнив, что в этот период проводится большое количество семинаров, мероприятий, санатории организуют различного рода акции.

Руководитель ассоциации содействия в развитии курорта Геленджик, где расположены порядка 100 санаторно-курортных объектов, Мария Акчурина отметила и тенденцию увеличения количества гостей на курорте в сентябре по сравнению с 2020 годом. По ее мнению, тот факт, что регион принимает только привитых отдыхающих, привел к росту активности туристов, так как, по ее словам, они рассчитывают на безопасность такого отдыха.

"Произошла смена категории отдыхающих, мы видим, что в город сейчас приехали очень много людей "серебряного" возраста. Видна тенденция, что гостей стало больше, свою роль сыграла пандемия и ограничения на передвижения: есть рост количества привитых, есть рост количества гостей, которые начинают путешествовать - за время отдыха посещают разные города: люди едут в Геленджик, Анапу, Сочи, Крым, останавливаются в городах на несколько дней - не хотят сидеть на месте, смотрят курортную инфраструктуру разных городов", - сообщила Акчурина.

В Крыму, где похолодание также наступило примерно после третьей недели сентября, отельеры отмечают, что большинство путевок на октябрь в санаторно-курортном секторе выкуплены заранее, и рассчитывают, что погода позволит отдыхающим прогуливаться на терренкурах, а также готовят развлекательные программы.

"Мы загружены социальными путевками от фонда соцстрахования, выполняем социальную программу. У нас есть и клубы, и кинотеатр, и наше старшее поколение любит танцы, есть развлекательные программы и крытый бассейн. Дождей нет, поэтому доступны прогулки на терренкурах - прогулки на свежем воздухе. И оздоровление санаторно-курортной отрасли полезнее в осеннее время, а не летом - и комфортнее дышится, и люди не пропускают процедуры, в какой-то степени такая погода даже на пользу отдыхающим. Думаю, будет еще и тепло, и солнце, может, не будет купания морского, но мы бассейнами компенсируем это", - резюмировала Людмила Ермакова, директор госпредприятия "Солнечная Таврика", управляющего несколькими санаториями и пансионатом в Евпатории и Феодосии.