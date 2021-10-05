Мезенцев: сотрудничество научных фондов послужит укреплению партнерства РФ и Белоруссии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Российского научного фонда (РНФ) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований послужит дальнейшему укреплению партнерства двух стран. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев по итогам состоявшейся во вторник встречи с генеральным директором РНФ Александром Хлуновым.

"Российская и белорусская стороны возлагают большие надежды на сотрудничество двух ведущих национальных фондов. Уверен, подобные научные и исследовательские связи послужат дальнейшему укреплению нашего партнерства. Перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня. Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов ", - сказал Мезенцев.

В свою очередь Хлунов отметил, что взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений.

На встрече, состоявшейся в Постоянном комитете СГ, обсуждались вопросы сотрудничества двух фондов, между которыми 31 августа было подписано партнерское соглашение, предполагающее на регулярной основе совместно поддерживать лучшие исследовательские проекты, реализуемые коллективами российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс трехлетних проектов планируется объявить уже в марте 2022 года. Особый акцент будет сделан на обеспечении качества поддержанных проектов и привлечении к совместной проектной работе талантливых молодых исследователей двух стран.

Российский научный фонд создан по инициативе президента России в ноябре 2013 года. Он проводит конкурсный отбор научных и научно-технических программ и проектов в сфере фундаментальных и поисковых исследований.

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований создан в мае 1991 года и является единственным в республике научным фондом, использующим грантовую систему финансирования научно-исследовательских работ. Основной целью деятельности фонда является финансовая и организационная поддержка фундаментальных научных исследований в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, которые выполняются научными организациями и учреждениями высшего образования.