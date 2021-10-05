Круглогодичный каток под открытым небом начал работу в детском центре "Артек"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Каток с синтетическим льдом, который позволит устраивать массовые катания на берегу моря в любое время года, открылся в Международном детском центре "Артек", сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"В "Артеке" создали все условия для занятий физкультурой и спортом. Сейчас в детском центре более 30 общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности. А с вводом катка появилась возможность открыть массовые катания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для катка использовали синтетический лед, который не требует дополнительных материалов для улучшения скольжения, прост в обслуживании и сможет работать круглый год под открытым небом. Для желающих выйти на лед закупили 200 пар коньков.

"Первыми [опробовали каток] артековцы 11-й смены - победители и призеры турниров по хоккею и чемпионатов по фигурному катанию, обладатели спортивных разрядов, кандидаты в мастера спорта. Юноши и девушки показали сверстникам свое мастерство. Для спортсменов это стало необычным опытом катания на самом южном открытом детском катке России. А зрителям подарило хорошее настроение и интерес к зимним видам спорта", - отметили в пресс-службе.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.