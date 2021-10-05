Между Петербургом и Москвой пустят 12 дополнительных поездов в октябре и ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") назначила 12 дополнительных поездов для перевозки пассажиров между Петербургом и Москвой. Большинство добавленных составов отправятся в конце октября - начале ноября, сообщили во вторник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда в октябре и ноябре 2021 года. Номера поездов - 5, 6, 29, 30, 55, 56, 209, 232, 233, 234, 279, 288", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поезда №5, 29, 55, 209, 233 и 279 отправятся из Петербурга в Москву 11, 18, 24, 25, 29, 30 и 31 октября, а также ежедневно в период с 1 по 8 ноября. В обратном направлении составы под номерами 6, 30, 56, 232, 234 и 288 назначены на 8, 15, 22, 23, 28, 29, 30, 31 октября и на каждый день 1-8 ноября.

Ранее ФПК также назначила пять дополнительных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой в октябре и ноябре этого года для обеспечения потребностей пассажиров. До этого компания отправила пять дополнительных поездов между Петербургом и Москвой на период с сентября по октябрь на фоне высокого спроса.

Кроме того, ФПК направит пять дополнительных составов в период ноябрьских праздников между Петербургом и городами Северо-Запада России - Архангельском, Петрозаводском, Великими Луками, Соново и Костомукшей. Назначили также дополнительный поезд между Костомукшей и Петрозаводском. Составы отправятся 3, 4 и 6 ноября.