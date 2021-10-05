Общереспубликанскую водоснабжающую организацию создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения создадут общереспубликанскую водоснабжающую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи руководителя республики Сергея Меняйло с исполнительным директором ассоциации Еленой Довлатовой.

"Стороны договорились о совместной работе по созданию общей республиканской водоснабжающей организации. Это станет одним из ключевых направлений повышения качества жизни, здоровья и экологической безопасности населения республики. Предстоит разработать единую схему водоснабжения и водоотведения субъекта с использованием рельефа местности и учетом подтвержденных запасов воды", - говорится в сообщении.

Также создадут единую финансовую модель и инвестиционную программу развития водопроводно-канализационного хозяйства республики. Опыт такой работы у Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения есть, и ее руководство нацелено на оказание всей необходимой помощи.

Кроме того, планируется разработка программы по оздоровлению реки Терек по аналогии с той федеральной программой, по которой оздоравливают Волгу. На начальном этапе необходимо подготовить материалы, обосновывающие объем средств, и определить конкретные задачи, направленные на оздоровление Терека. Подготовку нового федерального проекта включат в повестку V Всероссийского водного конгресса, который пройдет в конце октября в Москве.

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения объединяет предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех федеральных округов Российской Федерации. В состав ассоциации входят водоканалы, отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, частные операторы, профильные экспертные и аналитические организации, экологические фонды, поставщики оборудования, технологий и услуг сферы жилищно-коммунального комплекса.