Мантуров объяснил проблемы с непризнанием российских вакцин от COVID-19 конкуренцией

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проблемы с признанием российских вакцин от коронавируса на западе объясняются конкуренцией, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале " Россия-24 ".

"Это элемент конкуренции. Я считаю так. До тех пор, пока Pfizer не закроет определенную часть рынка, это чистая экономика", - сказал министр, отвечая на вопрос об отсутствии договоренностей о взаимном признании вакцин.

"А почему в Америке не производят "Спутник"? <...> Как в Америке будут производить "Спутник", мы точно Pfizer сразу начнем", - подчеркнул Мантуров.

В РФ производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона"."Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".