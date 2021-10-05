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Пандемия COVID-19

Мантуров объяснил проблемы с непризнанием российских вакцин от COVID-19 конкуренцией

По словам главы Минпромторга, в России начнут производить препарат Pfizer, как только в США будут производить "Спутник V"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проблемы с признанием российских вакцин от коронавируса на западе объясняются конкуренцией, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24".

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"Это элемент конкуренции. Я считаю так. До тех пор, пока Pfizer не закроет определенную часть рынка, это чистая экономика", - сказал министр, отвечая на вопрос об отсутствии договоренностей о взаимном признании вакцин.

"А почему в Америке не производят "Спутник"? <...> Как в Америке будут производить "Спутник", мы точно Pfizer сразу начнем", - подчеркнул Мантуров.

В РФ производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона"."Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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