В 34 районах Кубани открыли центры управления муниципалитетами

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Муниципальные центры управления открыли в 34 районах Краснодарского края. Они объединяют Единую дежурно-диспетчерскую службу, центр мониторинга дорожного движения, работают с жителями через соцсети и сервисы обратной связи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник.

Всего в Краснодарском крае 37 муниципальных районов и семь городских округов.

"На сегодняшний день муниципальные центры управления открыты в 34 районах, до конца года они появятся в Ейском и Павловском районах", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого центра управления регионом Юрия Шевченко.

Уточняется, что муниципальные центры создали по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Муниципальные центры управления объединяют несколько направлений - это Единая дежурно-диспетчерская служба, центр мониторинга дорожного движения и транспорта, работа с жителями через соцсети, сервисы обратной связи.

