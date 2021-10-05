Власти Петербурга планируют к 2025 году расселить около 8% коммунальных квартир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2022-2024 годах расселить 5 146 коммунальных квартир. Об этом сообщил во вторник вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

"За три следующих года мы также планируем расселить 5 146 коммунальных квартир, жители которых дали свое согласие на расселение. На эти цели в проекте бюджета зарезервировано 9,6 млрд рублей, еще 13,6 млрд руб. будет направлено на обеспечение жилья детям-сиротам", - сказал он, выступая на заседании городского правительства, где одобрили проект закона о бюджете Петербурга на 2022-2024 годов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского вице-губернатора Николая Линченко, на 1 октября в Петербурге насчитывается около 62 тыс. коммунальных квартир. Таким образом, за следующие три года власти города планируют расселить около 8% таких квартир.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в целом на жилищные программы (с учетом указанных выше расходов) в 2022-2024 гг. заложили 96 млрд рублей. Также предусмотрели увеличение расходов на эти цели в 2021 году - на 8 млрд рублей. "Социальные выплаты и займы позволят уже в 2022 году ликвидировать очередь для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и молодых семей", - говорится в сообщении пресс-службы главы города.