В Северной Осетии перенесут сроки строительства объектов по нацпроектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии перенесут сроки строительства объектов по нацпроектам на 2022 год из-за замедления темпов работ. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания под председательством врио премьера республики Таймураза Тускаева.

"Позиции утрачены в связи с отставанием от сроков строительства на ряде социальных объектов. К примеру, по нацпроекту "Демография" возводятся детские сады во Владикавказе и районах республики. На улице Владикавказской и в селении Кизляр Моздокского района подрядчики не справляются с работами, и есть опасения не завершить строительство объектов до конца текущего года, как планировалось. В связи с этим Таймураз Тускаев поручил профильным министрам подготовить отчет для федеральных ведомств о необходимости переноса сроков строительства на 2022 год", - говорится в сообщении.

Замедление работ связано с недобросовестной работой подрядчиков.

Врио премьера республики призвал коллег активизировать усилия для выравнивания ситуации. По его словам, за последнюю неделю наблюдается снижение уровня освоения республикой средств нацпроектов. Если в среднем по России он составляет 56%, то в регионе этот показатель равен 50,7%. Наблюдается отставание и по СКФО.

Проблемы наблюдаются и на некоторых объектах здравоохранения. Не решены вопросы подключения к сетям фельдшерско-акушерского пункта в селении Коста Ардонского района. В Чиколе затянулся капремонт районной поликлиники - объект должны были сдать 30 сентября, однако сроки перенесли до середины ноября.

Особое внимание Таймураз Тускаев обратил на объекты, находящиеся под контролем федеральной власти. Так, в селении Ольгинское Правобережного района ремонтируется дом культуры по личному поручению президента России. Здесь, по словам врио министра строительства и архитектуры Константина Моргоева, подрядчик ускорил темпы работ - идет монтаж сцены, в здании ведутся отделочные работы.