Медведев: "Единая Россия" продолжит работу над улучшением условий труда учителей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" продолжит поддерживать учителей и приложит усилия для улучшения условий их труда. Об этом во вторник сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

"Партия всегда поддерживала учителей, делала все для улучшения условий их труда, профессионального развития. Продолжит делать это и впредь, в том числе в рамках реализации народной программы, авторами которой стали миллионы граждан России", - говорится в сообщении.

Медведев, поздравляя с профессиональным праздником педагогов России, отметил их вклад в воспитание и нравственное становление подрастающего поколения, что в особенности важно в период прорывного развития высоких технологий.

День учителя, профессиональный праздник работников системы образования, ежегодно отмечается в России 5 октября.