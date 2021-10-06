Свыше 40 лучших педагогов республики наградили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 октября./ТАСС/. Более 40 лучших педагогов Карачаево-Черкесии получили награды от Минпросвещения России и властей региона на торжественном мероприятии в День учителя, который в России отмечают 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Народного собрания республики.

"Сегодня в Черкесске состоялось торжество, приуроченное ко Дню учителя. Более 40 педагогов - как из республиканской столицы, городов Карачаево-Черкесии, так и самых отдаленных населенных пунктов - были удостоены заслуженных наград. Также Почетной Грамотой Совета Федерации ФС России отмечена министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко", - говорится в сообщении.

Более 40 учителей, преподавателей и воспитателей образовательных учреждений республики в преддверии профессионального праздника получили награды за достижения в педагогической деятельности. Так, награду за многолетний добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения России" учитель школы №7 села Учкекен Али Семенов, воспитатель детского сада "Березка" станицы Кардоникской Любовь Босенко и учитель гимназии №5 Черкесска Жанна Джандубаева.

В пресс-службе добавили, что в регионе многое делается для того, чтобы учебный и воспитательный процессы проходили в комфортных условиях: строятся школы и детсады, ясельные группы, до конца года введут в эксплуатацию еще один объект - школу в ауле Гюрюлдеук. В центре внимания также вопросы материально-технического оснащения.

В России День учителя отмечается 5 октября. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Международный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.