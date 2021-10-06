Мишустин пообщается с российскими финалистами студенческого ЧМ по программированию

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду встретится с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC).

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в мероприятии также примет участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Финал ICPC проходит в Москве с 1 по 6 октября, при этом во вторник уже определились его победители. По данным, опубликованным в телеграм-канале правительства, российская сборная выиграла международные соревнования.

"Наша сборная взяла высшую награду и три из четырех золотых медалей, а также одну бронзу", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, обладателем кубка и золотой медали стала команда Нижегородского государственного университета, золотые медали также получили команды из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда ВШЭ.

Напутствия финалистам

Ранее Мишустин и президент РФ Владимир Путин уже обращались к участникам финала соревнования. Глава государства в приветственной телеграмме подчеркнул, что в России искренне гордятся успехами отечественных университетских команд на международных чемпионатах по программированию, а также профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников. "В России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет", - отмечалось в послании.

Глава кабмина в свою очередь записал видеообращение, в котором высоко оценил возможности, открывающиеся перед участниками ICPC. "Уже более 40 лет соревнование в искусстве программирования является важным событием в IT-отрасли, - сказал председатель правительства. - Главное - оно позволяет участникам продемонстрировать глубокие математические знания, мастерство, оперативность, командное единство и, конечно, сделать первые шаги к успеху, войти в число лидеров IT-индустрии". Мишустин также добавил, что "Россия обладает одной из лучших физико-математических школ, а инвестиции в талантливых студентов дают серьезную отдачу".

О финале в Москве

Как сообщала ранее пресс-служба чемпионата, участие в финале в Москве приняли более 350 программистов в составе более 100 команд из 42 стран. Россию представляли 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Финалистам предлагалось найти решение для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно было быть написано в виде кода на одном из языков программирования. Для победы нужно было справиться с максимальным количеством задач в рамках установленного времени.

В нынешнем году Москва впервые приняла финал чемпионата. Ранее финал соревнования дважды проводился в России: в 2013 году - в Санкт-Петербурге, в 2014-м - в Екатеринбурге.

Мишустин возглавляет организационный комитет чемпионата, в который также входят Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и др. Информационное агентство ТАСС является медиапартнером чемпионата.

Об ICPC

ICPC проводится с 1977 года, это самые престижные командные соревнования в этой сфере в мире. Миссия чемпионата - создание возможности для профессионального общения студентов IT-специальностей университетов разных стран мира, привлечение внимания научных, деловых кругов и IT-индустрии к новому поколению профессионалов в области программирования.

Россия участвует в чемпионате мира по программированию с 1995 года. За это время российские студенты завоевали 80 медалей, 33 из которых золотые.