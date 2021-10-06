Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 55 тыс.

ТАСС, 6 октября. Более 280 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки. Общее число инфицированных превысило 55 тыс., сообщил в среду региональный оперативный штаб.

"[За сутки] 284 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего на 6 октября в Удмуртии зарегистрировано 55 083 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 44,1 тыс. человек, из них 173 человека за последние сутки. Также 7 тыс. пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести и 544 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,1 тыс. человек, из них 13 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 403, тыс. человек, двумя - 328,2 тыс. человек. Еще 47,1 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, привиты 44% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий будет возможно только при наличии у всех посетителей справки о вакцинации. С 11 октября в республике отменяются все массовые мероприятия.