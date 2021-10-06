В Кузбассе появился первый вертолет для санитарной авиации

КЕМЕРОВО, 6 октября. /ТАСС/. Первый вертолет санитарной авиации появился в Кузбассе, чтобы доставлять в медучреждения региона тяжелых пациентов для оказания им экстренной медицинской помощи. На базе больниц Кемеровской области оборудованы 19 вертолетных площадок, сообщается в среду в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Первый борт санитарной авиации появился в Кузбассе. Оборудование, установленное на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Вертолетные площадки построили рядом с 19 больницами региона", - написал Цивилев.

Уточняется, что одновременно на борту можно перевозить до восьми пациентов, в том числе двух лежачих больных.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщали, что до появления специально оборудованного борта вертолет с медиками вылетал только к пациентам в труднодоступной местности Кузбасса, где нет автомобильного сообщения. Появление вертолета санавиации позволит заменить часть перевозок наземным транспортом на авиацию, что значительно ускорит доставку тяжелых пациентов в больницы. Финансирование службы санавиации будет осуществляться в рамках национального проекта "Здравоохранение".