CNN: в США зафиксировали самый высокий рост числа убийств в современной истории страны

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. В США зафиксирован самый высокий в современной истории страны рост числа убийств - на 30% за период с 2019 по 2020 год. Об этом со ссылкой на обнародованные в среду предварительные данные Национального центра медицинской статистики федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщил телеканал CNN.

"Это самый значительный рост за [последние] 100 лет", - заявил телеканалу руководитель отдела статистики смертности Национального центра Роберт Андерсон.

Прежний рекордно высокий прирост за минувшее столетие - на 20% - был зарегистрирован в период с 2000 по 2001 год и был вызван совершенными в стране 11 сентября 2001 года масштабными терактами. Андерсон пояснил, что более высокий рост числа убийств за все время ведения такой статистики в США был зафиксирован лишь в период с 1904 по 1905 год, что, вероятно, был связано с улучшением сбора соответствующей информации и составления отчетности.

Согласно представленным Национальным центром предварительным данным, число убийств на 100 тыс. жителей страны увеличилось с почти 6,0 в 2019 году до 7,8 в 2020 году, самого высокого показателя с 1995 года, но, как отметили в статистическом центре ЦКПЗ, он существенно уступает показателю начала 1980-х годов, когда в США фиксировалось 10 убийств на каждые 100 тыс. Новые данные, по словам Андерсона, "несомненно, вызывают тревогу". "Совершенно очевидно, что мы движемся в неверном направлении", - сказал он.

В предварительном отчете Национального центра медицинской статистики, сообщает CNN, не приводится общее число убийств, совершенных в стране за указанный период. По данным же Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году в США было зарегистрировано около 21 570 таких преступлений, против 16 425 годом ранее.

Снижение числа убийств, отметил Андерсон, зафиксировано за отчетный период лишь в трех штатах страны: Мэн, Нью-Мексико и Аляска.

Тревожный сигнал

Рост числа убийств в США является тревожным сигналом о "состоянии здоровья нации", считает исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения, доктор Джордж Бенджамин. По его словам, эта тенденция вызывает крайнюю озабоченность, но не удивляет, если учесть повсеместный рост насилия в стране, ненависти, напряженности и политических разногласий.

"Мы буквально наблюдаем это собственными глазами - на собраниях школьных советов и на общественных мероприятиях, - заявил он телеканалу. - Люди, похоже, полностью потеряли вежливость. А к этому нужно добавить [вынужденную необходимость из-за пандемии] оставаться дома и вызываемый этим стресс, потерю работы, источников к существованию, опасения за свое здоровье, рост числа [приобретаемого] оружия". "Я думаю, - резюмировал эксперт, - что нам необходимо подумать над тем, как устранить конфликты в нашем обществе".