Аксенов: УЕФА превратился в инструмент политики, изобразив Крым в цветах флага Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. УЕФА стал инструментом политики, изобразив Крым в цветах украинского флага на логотипе Евро-2024, заявил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет. Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение "спорт без границ" потеряло всякий смысл", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5 октября провел презентацию логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Во время презентации была показана карта Европы, на ней Крым изображен в цветах флага Украины.