Мурашко заявил, что Минздрав и РПЦ ведут совместную работу по охране здоровья граждан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав России и Русская православная церковь (РПЦ) ведут активную совместную работу по ряду важных вопросов, в том числе по охране здоровья в период пандемии. Об этом говорится в приветственном обращении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к участникам международной онлайн-конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".

"Сегодня Минздрав России совместно с РПЦ ведет активную работу по ряду важнейших для российского общества вопросов: охрана здоровья граждан, утверждение семейных ценностей, оказание духовной и медицинской помощи уязвимым группам населения", - говорится в обращении, которое зачитала представитель министерства Людмила Летникова.

Мурашко также отметил, что сотрудничество Минздрава РФ с РПЦ в период пандемии не прекращается. "Посещение священниками больных, оказание им духовной и психологической поддержки способствует благоприятному течению болезни и выздоровлению пациентов", - говорится в обращении.