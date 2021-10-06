{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурашко заявил, что Минздрав и РПЦ ведут совместную работу по охране здоровья граждан

Министр здравоохранения отметил, что сотрудничество ведомства с РПЦ в период пандемии не прекращается

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минздрав России и Русская православная церковь (РПЦ) ведут активную совместную работу по ряду важных вопросов, в том числе по охране здоровья в период пандемии. Об этом говорится в приветственном обращении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к участникам международной онлайн-конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".

"Сегодня Минздрав России совместно с РПЦ ведет активную работу по ряду важнейших для российского общества вопросов: охрана здоровья граждан, утверждение семейных ценностей, оказание духовной и медицинской помощи уязвимым группам населения", - говорится в обращении, которое зачитала представитель министерства Людмила Летникова.

Мурашко также отметил, что сотрудничество Минздрава РФ с РПЦ в период пандемии не прекращается. "Посещение священниками больных, оказание им духовной и психологической поддержки способствует благоприятному течению болезни и выздоровлению пациентов", - говорится в обращении.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
В Кургане власти проверят обоснованность повышения тарифов на общественном транспорте
В регионе стоимость проезда повышают до 30 рублей из-за удорожания газа и снижения пассажиропотока
Читать полностью