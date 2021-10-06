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Синоптики сообщили, что со среды в Москве возможны небольшие дожди

При этом температурный фон будет около нормы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Небольшие дожди могут начаться в столице со среды, однако температурный фон будет около нормы. Бабьего лета в регионе уже не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

"Во второй половине месяца осадки прогнозируются более уверенно, сейчас пока осадков не ожидается. Хотя сейчас уже прогнозы показывают, что есть вероятность осадков, начиная со среды, но небольших ", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, температурный фон будет около нормы до конца месяца, и рассчитывать на бабье лето не стоит.

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