УФСИН опровергло информацию о нарушении прав осужденных в исправцентре в Зеленограде

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. УФСИН по Москве опровергло информацию о нарушении прав и распорядка дня осужденных в открывшемся в середине сентября исправительном центре в Зеленограде.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что осужденные направили жалобу в столичную прокуратуру 9 сентября - за неделю до торжественного открытия исправительного центра. В частности, осужденные жалуются на большое количество людей - 50 проживающих - и маленький пищевой блок, закрытие на ночь всех помещений по общежитию, не выполнение регламента по благоустройству центра, отсутствие графиков работы, трудовых договоров и соцгарантий, а также на запрет покидать центр.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ, о нарушении прав осужденных в УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр) при КП-2 УФСИН России по Москве не соответствует действительности. Распорядок дня осужденных, условия проживания и труда в УФИЦ соответствуют всем нормам действующего законодательства", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

В управлении отметили, что осужденные работают на предприятии по трудовому договору и ознакомлены с условиями труда, техникой безопасности и своей заработной платой, о чем каждый работник расписался в листе ознакомления с приказом о трудоустройстве. "Заработная плата осужденных составляет более 20 тыс. рублей. Трудовая неделя не превышает 40 часов", - добавили в УФСИН.

Также Уголовно-исправительный кодекс РФ позволяет привлекать осужденных к принудительным работам в нерабочее время к работам по благоустройству территории исправительного центра. "Однако никто из осужденных не привлекался к строительству и ремонту исправительного центра, тем более в ночное время", - пояснили в ведомстве.

В УФСИН также опровергли информацию о том, что осужденные за свой счет покупают материалы для уборки помещений, им выдается весь необходимый инвентарь и моющие средства. Кроме того, в УФИЦ разработан график очередности, в соответствии с которым осужденные привлекаются к работам по благоустройству.

В соответствии с правилами внутреннего распорядка осужденные могут проводить личное время за пределами учреждения в выходные и праздничные дни, а также после окончания работы до отбоя по заявлению осужденного и с разрешения начальника исправцентра. Ночью все служебные помещения закрываются и опечатываются, но помещения для разогрева и приема пищи, душ и санузел открыты постоянно. Осужденным разрешается пользоваться всеми продуктами и предметами обихода, которые не входят в перечень запрещенных. В ведомстве напомнили, что в исправительном центре заведен журнал учета предложений, заявлений и жалоб осужденных. В установленные сроки по каждому обращению предоставляется ответ.