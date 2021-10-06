В Кургане власти проверят обоснованность повышения тарифов на общественном транспорте

ТАСС, 6 октября. Власти в Кургане проверят обоснованность планов частных перевозчиков о поднятии тарифов на общественном транспорте. Об этом сообщила журналистам в среду глава города Елена Ситникова.

"Многие, возможно, видели обращение перевозчиков о том, что они повышают цену проезда до 30 рублей (сейчас стоимость проезда на большинстве маршрутов составляет порядка 28 рублей - прим. ТАСС). И в качестве аргументов в этом обращении упоминается удорожание газа, снижение пассажиропотока. <...> Экономического обоснования повышения стоимости проезда с выкладками, с расчетами мы не увидели, то есть перевозчики их не предоставляют, говоря о том, что они несут затраты. <...> Мы работаем в этом направлении: те документы, которые будут перевозчиками предоставлены - мы с них эти документы запросили - мы проверим совместно с нашим областным департаментом регулирования цен и тарифов", - сказала Ситникова.

Также она отметила, что в дальнейшем в планах властей - анализ ситуации с пассажиропотоком - будет выявлено, имеется ли его рост либо снижение. Пока же, по ее словам, заявления компаний ничем не подкреплены.

В Кургане, уточнила Ситникова, все перевозчики - частные организации, это 15 юридических лиц и девять индивидуальных предпринимателей. Тариф транспортные компании устанавливают сами. При этом, по ее данным, "далеко не все перевозчики подняли либо планируют поднять стоимость проезда".

"Давайте будем говорить прямо: перевозчики - некоторые, я не говорю про всех <...> - (и налоговая это выявила - прим. ТАСС) создавали аффилированные структуры, налоги недоплачивали в бюджет. И сейчас, когда им предъявлено доначисление налогов, конечно, все недовольны. И, я могу в открытую сказать, учитывая, что они не подтвердили пока свои расходы, они перекладывают свои расходы на плечи наших горожан, наших граждан", - заявила она.

После анализа транспортной сети Кургана, который запланировано провести в апреле 2022 года, будут приняты меры по корректированию маршрутной сети, убраны "задвоения" маршрутов, перераспределен пассажиропоток, также поделилась Ситникова.