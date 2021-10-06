Власти Ставрополья поддержат развитие тепличных хозяйств

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены расширить грантовую поддержку сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Новым направлением станет тепличное производство, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с лидером фракции КПРФ в Думе края Виктором Гончаровым.

"На протяжении нескольких лет мы выдаем гранты на создание яблоневых суперинтенсивных садов. Следующим этапом должно стать создание малых тепличных хозяйств на личных подворьях. Сегодня важно наращивать производство овощей в крае, и личные подсобные хозяйства могут внести в это свой вклад", - цитирует Владимирова его пресс-служба.

В Ставропольском крае действует система грантов, направляемых на закладку садов суперинтенсивного типа на приусадебных участках. Лидер фракции КПРФ на встрече с главой региона предложил расширить господдержку в этом направлении. "Речь идет о механизмах закупки и переработки продукции, выращиваемой в ЛПХ. По словам губернатора, данные меры могут быть реализованы с учетом уже действующей в крае программы по выращиванию садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах", - пояснили в пресс-службе.

Ранее во время прямой линии с жителями региона Владимиров сообщил, что власти Ставрополья намерены выполнить пожелания жителей края, которые они озвучивали кандидатам во время избирательной кампании 2021 года. Часть инициатив найдут отражение в бюджете региона на предстоящий год, работа над которым сейчас проходит в правительстве края.