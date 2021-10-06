В Петербурге дополнительно развернули более 500 коек для больных ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Число развернутых коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больницах Санкт-Петербурга увеличилось более чем на 500 и превысило 7 тыс., сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой, на 5 октября было развернуто 6 852 койки для пациентов с коронавирусом. В среду, 6 октября, количество выросло до 7 396. На лечении в стационарах находятся 5 889 человек.

Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 16 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят 26,9 тыс. человек, 24,6 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 634 234 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 589 270 человек, умерли 22 200. За последние сутки в городе выявили 2 187 случаев заражения.