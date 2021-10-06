В Ростове-на-Дону завершили строительство областной инфекционной больницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Строительство областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону завершено, заказчиком ведется оформление документов. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Больница расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут подготовлены еще по 100 коек.

"Больница построена, идет оформление документов заказчиком и корректировка проекта, одновременно [ведутся] пуско-наладочные работы", - сказал Голубев. Отвечая на вопрос, когда учреждение примет первых пациентов, глава региона ответил, что это произойдет скоро.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы Голубев принял в апреле 2020 года. Ее возведение объекта планировали завершить до конца 2020 года. В январе Голубев заявил, что строительство больницы завершится в мае 2021 года, а первого пациента она примет 1 июля того же года. Тогда же глава региона сообщил о возникших задержках на этапе проектирования медучреждения. В августе в управлении информационной политики регионального правительства сообщали, что Минстрой региона может обратиться в суд из-за срыва подрядчиком сроков строительства больницы.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 141 674, выздоровели 121 964 человека, умерли 6 991. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.