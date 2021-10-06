Мишустин заявил, что России нужен соответствующий времени формат управления

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские власти понимают, что в стране важно внедрять новый формат управления, который бы соответствовал духу времени и требованиям граждан. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"Наша встреча с вами сегодня неслучайно проходит в координационном центре правительства России. Здесь в ежедневном режиме мы строим и воплощаем в жизнь планы по достижению национальных целей развития страны. Мы понимаем, что для соответствия современным требованиям, и в первую очередь требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления", - сказал он.

Многое по этому направлению уже сделано, заметил глава кабмина. Он напомнил, что с помощью удобных сервисов сейчас можно выполнить целый ряд задач, которые "еще совсем недавно было сложно решать". "Надо было посещать государственные учреждения, собирать различные справки. И даже подать документы для поступления в вуз сейчас возможно через портал государственных услуг", - добавил Мишустин.

Кроме того, во всех министерствах и ведомствах появился заместитель руководителя по цифровой трансформации, который "помогает сделать взаимодействие с гражданами более эффективным и более удобным", отметил премьер.