Суд признал законным решение оштрафовать Facebook за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Таганский суд оставил в силе решение оштрафовать Facebook на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

"Решениями Таганского суда от 6 октября оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 22 июля 2021 года, которыми Facebook Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, обязанность удаления которой предусмотрена законодательством РФ), и которыми на Facebook Inc наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 млн рублей по двум делам", - заявили в суде.

В июле мировой суд Таганского района признал Facebook виновным по двум административным протоколам и оштрафовал на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент . Общая сумма штрафов в отношении этой соцсети превысила 32 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.