В Рязанской области обязали привить 80% работников сферы услуг, образования и культуры

ТАСС, 6 октября. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обязало привить от коронавируса до 1 декабря 2021 года 80% сотрудников сферы услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и общественного питания региона. Соответствующее постановление опубликовали в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Организовать проведение профилактических прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом в срок до 1 ноября 2021 года, вторым компонентом в срок до 1 декабря 2021 года", - говорится в постановлении.

Сотрудников, не получивших ни одного компонента вакцины до 1 ноября 2021 года, в соответствии с постановлением, отстранят от работы или переведут на дистанционный режим.

Согласно документу, требования распространяются на работников торговли, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, общественного питания, почты, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры, детских развлекательных учреждений, промышленных предприятий непрерывного цикла.

Как пояснила глава управления Лариса Сараева, в течение последних недель в Рязанской области отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом. При этом план иммунизации выполнили только на 53,5%, темпы вакцинации снизились в 2,5-3 раза по сравнению с наблюдавшимися весной и летом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 43 148 случаев заболевания, вылечились 39 438 человек, произошло 1 158 смертельных случаев.