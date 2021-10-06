Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Олега Селезнева

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев, умерший от последствий коронавируса, был ответственным и принципиальным политиком, много лет плодотворно трудился на благо России. Об этом написала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями, направленной главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову.

"С глубоким прискорбием узнала о кончине сенатора РФ Олега Викторовича Селезнева. Олег Викторович был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим всю жизнь служению Отечеству. Много лет он плодотворно трудился на благо России, внес значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что Селезнев достойно представлял интересы Адыгеи в Совете Федерации, пользовался большим авторитетом у коллег по парламентской работе. "Олег Викторович всегда стремился приносить практическую пользу Родине, его компетентность и профессионализм помогали решать важные государственные задачи. Олегу Викторовичу были присущи человеческие качества, которые ценили все, кто его знал, - надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - подчеркнула Матвиенко.

Она попросила передать соболезнования родным и близким сенатора.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что Селезнев умер от последствий коронавируса. Источник рассказал ТАСС, что более 90% легких Селезнева были поражены. Информацию о смерти подтвердил и глава региона Мурат Кумпилов.