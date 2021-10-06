Цифровые датчики для выявления аварий на сетях установят в Тамбовской области

ТАМБОВ, 6 октября. /ТАСС/. Цифровые датчики, которые позволят оперативно выявлять аварийные и предаварийные ситуации на инженерных сетях, установят в Тамбовской области по инициативе врио губернатора Максима Егорова. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"По инициативе Максима Егорова "Ростех" установит в Тамбове на коммунальных сетях цифровые датчики, которые позволят выявлять аварии и предаварийные ситуации, определять места и объемы потерь и намечать, какие объекты инфраструктуры требуют ремонта", - сообщает пресс-служба.

В первый рабочий день в качестве врио губернатора Егоров провел в администрации региона совещание по вопросам готовности ЖКХ к работе в зимних условиях. В частности, беспокойство вызвало огромное количество обращений жителей по поводу отсутствия отопления и горячей воды в их домах, при том, что отопительный сезон в Тамбове начался еще 28 сентября. По информации центра управления регионом, за последние 10 дней в систему поступило 367 сообщений с жалобами на ненадлежащее качество услуг, это четверть от общего числа обращений в целом.

"По городу проехался, все вижу своими глазами, и, конечно, в шоке от того, что 6 октября перекопано полгорода. <…> Готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей, социальных объектов и многоквартирных домов к работе в зимних условиях должна быть максимальной, пока этого нет", - сказал Егоров, отметив, что намерен лично посетить все муниципалитеты области и проверить их готовность к холодам.

Он поручил ежедневно вести оцифрованный план-график проведения работ по подготовке к отопительному периоду в разрезе муниципалитетов, улиц, социальных объектов, домов. Кроме того, перед жилнадзором поставлена задача организовать проверку готовности всех многоквартирных домов к функционированию в зимний период.