Братское захоронение участников Великой Отечественной войны благоустроят в селе в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Братскую могилу в селе Знаменском Надтеречного района, где похоронен 21 участник Великой Отечественной войны, благоустроят в октябре. Об этом в среду сообщил ТАСС член Общественной палаты Чеченской Республики Муса Кавраев.

Шефство над братской могилой взял Союз ветеранов Группы Cоветских войск в Германии Чеченской Республики, который возглавляет Кавраев. Инициативу ветеранов по приведению в порядок воинских захоронений ранее поддержал Фонд президентских грантов. Проект "Помнить - значит жить" получил помощь в размере более 500 тыс. рублей.

"В селе Знаменском у нас братское захоронение, 21 человек похоронен. Там похоронены украинцы, русские, татарин, азербайджанец, узбек. Все они сражались за свое Отечество. <...> На данный момент уже выполнили планировку территории, вокруг установим ограждение, проведем озеленение. В октябре работы будут завершены", - рассказал собеседник агентства.

В рамках своего проекта общественники также привели в порядок могилу и памятник Героя Советского Союза Федора Бубликова на Центральном кладбище Грозного. В годы Великой Отечественной войны старший лейтенант Бубликов командовал авиаэскадрильей 70-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 6-й воздушной армии. "Могила и памятник находились в неудовлетворительном состоянии, родственники в данное время в республике не проживают. Мы провели санитарную очистку, поставили ограду, отреставрировали надгробный памятник", - сказал Кавраев.

В селе Кулары, где Кавраев преподает в местной школе, общественники в рамках реализации проекта установили стелу с именами односельчан, воевавших на фронте. "Каждому из этих памятников будет прикреплен отряд из местных школ, - добавил руководитель общественной организации. - Нам важно сохранить память об Великой Отечественной войне, потому что роль Советского Союза в победе над нацизмом пытаются всячески подорвать. Надеюсь, что наши потомки будут помнить историю своей страны".