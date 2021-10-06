В EMA прокомментировали предложение рассмотреть "Спутник" в качестве бустерной инъекции

ГААГА, 6 октября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник" должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе. Об этом в среду заявили ТАСС в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) в ответ на просьбу прокомментировать предложение, сделанное Евросоюзу Российским фондом прямых инвестиций, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer.

Как подчеркнули в агентстве, "любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС".

"Вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит последовательную экспертизу, - отметили в EMA. - Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения". Такая заявка пока не получена, уточнил регулятор. Как только она будет получена, информация будет обновлена на сайте агентства.