Жителей военного городка в Южно-Сахалинске обеспечат бытовым газом в этом году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал распоряжение в этом году подключить к газовой котельной военный городок Хомутово-2 в Южно-Сахалинске. Работа будет проведена до 25 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В военном городке проживают 1,8 тыс. человек. Ранее подключить его к муниципальной газовой котельной не удавалось, так как жилые дома там находятся в ведении Минобороны РФ.

"В этом году мы, наконец, получили согласование на прокладку теплотрассы. Рассчитываем провести работы в течение двух недель, пока температуры еще не такие низкие, и подключить дома к газовой котельной. Старую угольную мы проверили - она тоже готова к отопительному периоду", - приводит пресс-служба слова вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга.

По информации областных властей, от жителей военного городка губернатору не раз поступали жалобы по поводу низкой температуры воздуха в квартирах. Глава региона лично проверяет ход работы по подключению домов к газовой котельной. Она должна завершиться к 25 ноября.

На подготовку к будущей зиме из регионального бюджета направили более 1 млрд рублей. Было отремонтировано 16,7 (104% от плана) км тепловых и 38,3 (106% от плана) км водопроводных сетей, а также 5,6 (100% от плана) км сетей водоотведения. Все ресурсоснабжающие организации области своевременно заключили договоры на поставку угля и жидкого топлива. На складах в муниципальных образованиях находится более 118,4 тыс. тонн угля - это 102% от нормативного запаса топлива. Запас жидкого топлива составляет 4,4 тыс. тонн - 101% от необходимого объема.

Первыми отопительный сезон встретили северные районы Сахалина - Охинский и Ногликский. В остальных городских округах, кроме Невельского (Сахалин) и Южно-Курильского (Курилы), отопление появилось с 1 октября.