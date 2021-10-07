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Пандемия COVID-19

Губернатор Ростовской области исключил перспективу локдауна из-за COVID-19 в регионе

По словам Василия Голубева, ограничения в области вводятся осторожно, и предпосылок для объявления локдауна пока нет

ТАСС, 7 октября. Ростовская область не планирует уходить в локдаун в связи с коронавирусом, соответствующих предпосылок на данный момент нет. Об этом в четверг в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев.

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В Ростовской области в последние недели фиксируется рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а в последние пять дней ежесуточный прирост составляет более 500 случаев. С 4 октября власти ввели новые ограничения, в частности, обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, а также приостановили проведение профилактических осмотров и диспансеризации для взрослых граждан.

"Регион не будет уходить в локдаун. Пока мы не видим предпосылок для этого. Ограничения весьма осторожно вводим, - сказал Голубев. - Задача - не остановить производство, а создавать наоборот условия для его развития".

Отвечая на вопрос о возможном вводе экспресс-тестов на коронавирус в образовательных учреждениях, глава региона отметил, что такой вопрос рассматривается. Соответствующее решение может быть принято в ближайшие две недели.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 141 674, выздоровели после заражения 121 964 человека, умерли 6 991. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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