Губернатор Ростовской области исключил перспективу локдауна из-за COVID-19 в регионе

ТАСС, 7 октября. Ростовская область не планирует уходить в локдаун в связи с коронавирусом, соответствующих предпосылок на данный момент нет. Об этом в четверг в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области в последние недели фиксируется рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а в последние пять дней ежесуточный прирост составляет более 500 случаев. С 4 октября власти ввели новые ограничения, в частности, обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, а также приостановили проведение профилактических осмотров и диспансеризации для взрослых граждан.

"Регион не будет уходить в локдаун. Пока мы не видим предпосылок для этого. Ограничения весьма осторожно вводим, - сказал Голубев. - Задача - не остановить производство, а создавать наоборот условия для его развития".

Отвечая на вопрос о возможном вводе экспресс-тестов на коронавирус в образовательных учреждениях, глава региона отметил, что такой вопрос рассматривается. Соответствующее решение может быть принято в ближайшие две недели.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 141 674, выздоровели после заражения 121 964 человека, умерли 6 991. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.