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Почти половина сторонников республиканцев хочет участия Трампа в выборах 2024 года

Также 67% республиканцев хотели бы, чтобы бывший президент США "еще в течение многих лет оставался крупным политическим деятелем"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Около половины сторонников Республиканской партии США (44%) хотят, чтобы бывший глава американской администрации Дональд Трамп принял участие в предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 13 по 19 сентября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

В ходе этого исследования также выяснилось, что 67% республиканцев и симпатизирующие им независимые избиратели хотели бы, чтобы Трамп "еще в течение многих лет оставался крупным политическим деятелем".

Около четверти опрошенных сторонников Республиканской партии (22%) готовы поддержать другого партийного кандидата на президентский пост, но хотели бы, чтобы он разделял взгляды бывшего президента.

Недавний аналогичный опрос в штате Айова показал, что на выборах 2024 года Трампа там готовы поддержать 53% представителей республиканского электората.

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену, но свое поражение так и не признал, заявив, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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