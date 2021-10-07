Вышедшего к людям на Чукотке белого медвежонка решили оставить в дикой природе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ученые решили дать возможность вернуться в дикую природу белому медвежонку, потерявшему мать и вышедшему несколько дней назад в чукотское село Ванкарем. Об этом заявил в четверг ТАСС руководитель программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

"Медвежонка пока решили оставить в дикой природе. Вчера его не было видно один день, шел мокрый снег. А сегодня ночью он снова объявился. Проскочил по селу, но очевидно не был голодным, не тронул жир, что лежал в одном месте. Есть идея подкладывать ему природную еду - нерпу, но сейчас сильно штормит, охотиться пока нельзя, люди ждут хорошую погоду", - сказал Никифоров.

По его словам, решено повторить удачный эксперимент 2019 года, проведенный в чукотском селе Рыркайпий. Тогда впервые в мире удалось вернуть в дикую природу белого медведя - сеголетку (молодая особь возрастом до одного года). В настоящее время научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" при поддержке Московского зоопарка и АНО "Общество дикой природы" проводит трехлетний проект по разработке алгоритма адаптации медвежат в дикой природе.

Как сообщал ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий медвежонок. Сотрудники Медвежьего патруля WWF обследовали окрестности, однако следов взрослой медведицы обнаружено не было.