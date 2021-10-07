В России за сутки выявили 27 550 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 31 декабря

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря. В относительном выражении он составил 0,36%.

В частности, за сутки выявили 2 418 случаев в Санкт-Петербурге, 1 454 - в Московской области, 644 - в Самарской области, 621 - в Нижегородской области, 604 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 677 331, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 330, до 6 799 230.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 748 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 134 - в Московской области, 532 - в Республике Башкортостан, 478 - в Свердловской области, 446 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 924 против 929 днем ранее, до 213 549. В стране фиксируют более 900 смертей второй день подряд.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,78%, свидетельствуют данные штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской и Ростовской областях - 45 и 35 соответственно, в Краснодарском крае - 32, в Ставропольском крае, Удмуртии и Нижегородской области - по 31.