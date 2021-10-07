В Москве за сутки выявили 5 404 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 11 июля

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 404 против 3 589 днем ранее, до 1 663 469. Это максимальное значение с 11 июля, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,33%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 71 днем ранее. Всего в городе умерли 29 454 человека (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 347, до 1 505 180. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 128 835 человек.