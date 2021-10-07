Достопримечательности Санья за три дня выходных посетило свыше 279 тыс. туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 7 октября. /ТАСС/. Туристические достопримечательности китайского курортного города Санья за первые три дня выходных по случаю Дня образования КНР, который отмечался 1 октября, посетило в общей сложности 279,5 тыс. человек. Такие данные управления по делам туризма и культуры города публикует газета "Санья жибао".

Средняя заполняемость гостиниц в Санья с 1 по 3 октября, сообщили в ведомстве, составила 72,46%. В популярном у туристов заливе Ялунвань этот показатель достиг 87,5%, а в двух других известных заливах Хайтанвань и Саньявань - 84,29% и 71,24% соответственно.

За первые три дня каникул железнодорожным и авиационным транспортом в Санья прибыло свыше 166 тыс. туристов, а порядка 120 тыс. человек за тот же период покинули Санья.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.