"Фестиваль здоровья и красоты" пройдет в рамках Евразийского женского форума в Петербурге

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Фестиваль здоровья и красоты" пройдет в рамках Евразийского женского форума, который состоится в Санкт-Петербурге 13-15 октября, сообщила на пресс-конференции в ТАСС замглавы Минпромторга РФ Гульназ Кадырова.

"Мы продолжим свою традицию, и эта традиционная площадка форума - "[Фестиваль] здоровья и красоты" - будет расширена", - сказала она.

По словам Кадыровой, организаторы запустили в рамках фестиваля два проекта в социальных сетях. "Первый проект - это "Мой сад здоровья и красоты". На сегодняшнее утро 500 тысяч участниц из разных регионов России уже зашли и оставили свои интересные фотографии, сообщения, посты", - сказала она, отметив, что победительница сентября примет участие в Евразийском женском форуме. Еще один новый проект - "География красоты". В его рамках врачи-специалисты будут рассказывать о том, как поддерживать здоровье кожи в разных климатических зонах страны.

Также в рамках фестиваля состоится выставка российской продукции, отметила Кадырова.

Евразийский женский форум - это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум состоится 13-15 октября в Санкт-Петербурге, будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности.