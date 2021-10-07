Москвичи смогут бесплатно получить консультации в Центре психического здоровья

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новый консультативный Центр психического здоровья для москвичей открылся на базе московской поликлиники № 220. Это второй центр в структуре городского здравоохранения, где москвичи могут бесплатно получить консультации психотерапевтов и медицинских психологов, сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Создание центра стало очередным этапом развития в столице сети амбулаторной помощи для людей с жалобами на психологическое состояние, не требующими специализированного лечения. Обращение за помощью к подготовленным психотерапевтам и медицинским психологам поможет человеку преодолеть трудности, с которыми он столкнулся, в амбулаторном режиме на территории привычной поликлиники. Формат работы Центра предусматривает использование целого ряда комплексных лечебно-профилактических программ, которые не требуют постоянного врачебного наблюдения за пациентом. Консультации в центре будут проводить специалисты ПКБ № 1 имени Н. А. Алексеева", - приводятся слова главного врача психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Георгия Костюка.

Обратиться в центр могут жители Москвы с тревожными состояниями, различными фобиями, депрессивным настроением, навязчивыми страхами, ипохондрическими нарушениями и другими проблемами (в том числе - нарушениями сна). Специалисты проводят индивидуальные и семейные консультации, групповые занятия, психодиагностику, тренинги, направленные на решение проблем социального функционирования - общения, самооценки, умения совладать с гневом и тревогой. Кроме того, организовано обучение навыкам адаптивного мышления, навыкам релаксации, желающие могут прослушать лекции о психическом здоровье.

Чтобы попасть на первичный прием к врачу, необходимо записаться по телефону 8 (495) 530-10-91 или через официальный сайт центра. Также возможно личное обращение без предварительной записи в часы работы центра. Первый консультативный Центр психического здоровья начал работать летом этого года на базе городской поликлиники № 191. Центр является структурным подразделением Психиатрической клинической больницы № 4 имени П. Б. Ганнушкина.