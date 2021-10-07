Более 3 тыс. молодых деятелей искусства со всей страны участвовали в форуме "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Смены форума молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году собрали более 3 тыс. участников и 800 экспертов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мероприятия.

"Арт-кластер "Таврида" подвел итоги седьмого образовательного сезона. Его участниками стали более 3 тыс. творцов из всех регионов России и более 800 экспертов и почетных гостей. С июня по октябрь на площадке арт-кластера в Крыму, рядом с Судаком, прошли десять образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ [особый формат смены на "Тавриде" - прим. ТАСС]. Молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, учились, вдохновлялись и создавали креативные коллаборации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году главной идеей образовательных заездов стало совместное творчество. В частности, на смену #МЫВМЕСТЕ, впервые в истории "Тавриды", приехали молодые творцы с ограниченными возможностями здоровья. "Одной из самых ярких коллабораций стало объединение "цифры" с креативными индустриями. В Год науки и технологий в России часть программы арт-школ была посвящена теме цифровизации искусства: как сегодня классическое искусство взаимодействует с современными технологиями", - отметили в пресс-службе.

Участники восьми образовательных заездов приняли участие в кастингах, чтобы пройти отбор в ключевые проекты фестиваля: мюзикл "В порту" и шоу резидентов, которое проходило в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в сентябре и включало выступления более чем 150 талантливых молодых артистов со всей страны.

"Мы видим, как с каждым годом растет качество нашей работы. Образовательные заезды становятся профессиональнее, атмосфера на площадке превращается в легенду, к нам присоединяются все новые креативные аудитории: артисты цирка, балета, создатели онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, представители гастрономического направления, сайнс-арт-художники, специалисты интернет-маркетинга и многие другие, в том числе молодые профи с ОВЗ. В этом сезоне <…> мы смешивали различные аудитории и форматы, давали возможность учиться и творить, устраивали шоу и выигрывали гранты - теперь с уверенностью можно сказать, что сезон максимального взаимодействия удался", - приводятся в сообщении слова директора арт-кластера Сергея Першина.

Кроме того, в этом году впервые на "Тавриде" работала школа лидеров креативной экономики "Меганомика" - это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму. "Участниками шести образовательных заездов "Меганомики" стали более 130 специалистов, представляющих аудитории, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к творчеству: руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур. На "Тавриде" они развивали креативные компетенции, учились находить нетривиальные подходы к управлению командами и проектами в условиях высокой неопределенности", - уточнили в пресс-службе.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".