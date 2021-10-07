Голикова заявила, что "санитарный щит" призван уберечь Россию от будущих пандемий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проект "санитарного щита" призван уберечь Россию от потенциально возможных будущих пандемий. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Реализация проекта позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, а за четыре месяца - вакцины против них. В пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию нашей страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут самыми современными лабораторными комплексами. Это должно стать мощным и надежным щитом в сфере санитарной и биологической безопасности наших граждан", - передают ее слова в секретарите.

В секретариате пояснили, что согласно проекту пункты пропуска через государственную границу РФ станут форпостами против всевозможных инфекций. "Важно, что эти меры не создадут новые барьеры или препятствия для людей. Эти барьеры будут работать только против инфекций", - добавили в секретариате.

На втором этап лабораторная диагностика станет доступной для каждого. "В любых даже самых труднодоступных селах и городах можно будет использовать мобильные лаборатории, чье качество диагностики не будет уступать крупнейшим лабораторным центрам. Не человек будет ехать за услугой в поисках лаборатории, а лаборатория окажется там, где удобно человеку", - отметили в секретарите.

На третьем уровне реализации программы, которая позволит сохранить здоровье и благополучие каждого из нас, будут построены новые лаборатории высокого уровня биобезопасности, прежде всего на территории субъектов, которые граничат с зарубежными странами.

"Все это позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной для всех в любой точке страны в любой момент времени", - заключили в секретариате.