В странах Восточной Европы зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы переживают очередной всплеск заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее подсчетам, после затяжного летнего спада темпы распространения инфекции в этой части Европы выросли до уровня апреля-мая, а в отдельных странах суточный прирост числа заразившихся приблизился к максимально высоким показателям. При этом во многих государствах региона уровень вакцинации населения от коронавируса не превышает 30%.

В Западной Европе, где привиты уже более половины населения, ситуация стабилизировалась.

ТАСС сравнил текущие уровни заболеваемости в европейских странах.

Восточная Европа

Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас отмечаются в Румынии, где второй день подряд выявляют около 15 тыс. случаев заражения в сутки, что является максимумом за все время пандемии. При этом еще в середине сентября ковид диагностировали у 2 тыс. человек. На фоне роста заболеваемости в Бухаресте были закрыты рестораны, бары и дискотеки, театры, кинотеатры и концертные залы, а на всей территории страны был ужесточен масочный режим.

В Сербии по сравнению с началом месяца заболеваемость выросла вдвое. И сейчас там регистрируют уже свыше 8 тыс., чего не было за всю пандемию.

Власти Латвии были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за стремительного распространения коронавируса. Накануне стало известно о 1 671 случае заражения за сутки, что является вторым максимумом, больше было только в декабре прошлого года (1 861).

В Литве регистрируют более 2,7 тыс. случаев заражения в день, последний раз такие показатели отмечались в январе; в Эстонии - свыше 1 тыс. (максимум за полгода).

До уровня апреля поднялась заболеваемость на Украине (более 12,5 тыс. случаев заражения в сутки) и в Болгарии (свыше 2,8 тыс.), где уровень вакцинации населения от коронавируса не превышает 20%.

В Польше и Хорватии выявляют около 2 тыс. инфицированных в сутки, в Венгрии - 1,5 тыс., в Чехии - свыше 1,1 тыс., что является максимумом с конца весны.

Западная Европа

В Великобритании с августа стабильно регистрируют свыше 30 тыс. заболевших - это самый высокий в Европе показатель. В Германии по сравнению с сентябрем заболеваемость несколько снизилась и держится на уровне 10 тыс. новых случаев в сутки. В Нидерландах ситуация стабилизировалась на уровне около 1,7 тыс., в Бельгии - около 2 тыс., в Португалии - менее 1 тыс. новых случаев за 24 часа.

Во Франции и Италии регистрируют менее 5 тыс. и примерно 2,5 тыс. новых случаев в сутки соответственно - это вдвое меньше по сравнению с началом сентября.

В Испании заболеваемость опустилась ниже отметки 1 тыс., месяц назад она была в семь раз выше.

Относительные показатели