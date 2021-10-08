Высокий кубинский сезон: пять причин ехать на Остров Свободы в 2021 году

Это почти как в доковидные времена: купить билет и улететь из осени в лето. Куба принимает решительные меры для того, чтобы защитить страну и туристов от COVID-19 и чтобы отдыхать на острове можно было не хуже, чем раньше

1. Кубинская защита от COVID-19 В этот пандемийный год Куба была одним из немногих мест на земле, где гостей из-за границы, хоть с серьезными ограничениями, но принимали. К сентябрю число россиян, отдохнувших на Кубе с начала года, превысило 100 тыс. человек: мы оказались на первом месте среди туристов со всего мира. Эта пальма первенства может остаться у нас: власти Кубы рассчитывают, что турпоток из России окажется в этом году даже мощнее доковидного - в 2019 году остров посетили 178 тыс. россиян. В течение года от въезжавших на территорию республики требовались медицинская страховка c покрытием расходов на лечение COVID-19 и два ПЦР-теста. Один надо было делать в России, перед вылетом (максимум за 72 часа), второй - по прилете, в аэропорту. Виза для пребывания в стране в течение 90 дней как не была нужна, так не нужна и сейчас. С середины сентября правила въезда изменились: были отменены ПЦР-тесты в аэропорту прибытия. Теперь уже в отелях делают бесплатные экспресс-тесты на антиген: они готовы в считаные минуты. В случае положительного результата проводится ПЦР-тест, и если вирус подтвержден, то туриста ждет отель-обсерватор. Но этот санитарный протокол меняется с 15 ноября. Для россиян, прошедших полную вакцинацию любым из наших препаратов против коронавируса, тесты вовсе будут отменены. В отелях продолжат дежурить медицинские бригады из терапевта, эпидемиолога и медсестры. Контроль за ситуацией по-прежнему предполагается строгий, но страна, по расчетам властей, окажется уже совсем в других эпидемиологических условиях: с почти полностью привитым населением. В государстве, где традиционно гордятся своей медициной, были разработаны вакцины против COVID-19. К середине ноября Куба планирует привить более 92% жителей страны и тогда уже открыть большинство отелей с полной загрузкой, а значит, снизить в них цены; возобновить авиасообщение с Россией из Гаваны и других городов, что также должно привести к снижению цен на билеты; и вернуть наконец на Остров Свободы экскурсии, многие из которых были отменены из-за коронавируса.

2. Дикие и прекрасные То, что эту страну называют Островом Свободы, не должно никого вводить в заблуждение: кроме одного большого острова - Кубы - здесь множество островов поменьше, и везде есть пляжи. Только на главном острове их около трехсот. Эту землю омывают воды Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Найти здесь можно пляжи и с белым коралловым песком, и с золотым, серым и даже черным, вулканическим. На некоторых из них не будет отелей - только природа. Кайо Хутиас - как раз такой пляж с белоснежным песком на северо-западе острова, рядом находится объект Списка всемирного наследия ЮНЕСКО - долина Виньялес - со знаменитыми карстовыми пещерами и удивительным созданием природы - минигорами mogotes. Островок Гильермо находится у северного побережья Кубы. Туристическая зона, которую власти стараются хранить в первозданной красоте. Здесь, на северной оконечности острова, - пляж, считающийся едва ли не лучшим в стране, - Пилар. До ближайшего отеля - около километра. Белоснежный песок собирается здесь в большие волны: пляж славится своими дюнами. А еще тем, что тут рыбачил Хемингуэй, поэтому и Пилар - в честь лодки писателя. Курорт Варадеро, наверное, самый известный на Кубе. Он находится на востоке от Гаваны на полуострове Икакос. Собственно, длинная и узкая (20 км в длину и 1 км в ширину) полоска суши - и есть Варадеро. По сути, это один большой пляж. Здесь много хороших отелей, ресторанов, баров. Здесь очень чистая вода и белый-белый песок. Туристы говорят, что отдых на Варадеро бесподобен. Восточнее Варадеро два соседних острова - Санта Мария и Лас Брухас - соединены и между собой, и с Кубой дамбой. Про здешние пляжи тоже говорят, что лучше их нет на Кубе. В часе езды от города Ольгина на северо-восток находится пляж Эсмеральда (изумрудный берег), место размеренного и уединенного отдыха. Встретить здесь можно только постояльцев прибрежных отелей. Еще одно райское место в окрестностях Ольгина - пляж Пескеро. Отели здесь - для ценителей комфорта. Островок Кайо Саэтия на северо-востоке Кубы превратился в остров в начале прошлого века, когда там был проложен канал. Это еще один национальный парк, в котором водятся зебры, страусы и антилопы. Пляж Анкон на южном побережье Кубы прекрасно сочетается с легендарным городом-музеем Тринидадом, до которого от Анкона рукой подать. Пляж Санта Лусия - конкурент Варадеро по протяженности береговой линии. От него до Камагуэя - около 100 км. Пляж нравится и туристам, и местным фламинго.

3. Исследуя Кубу С такими пляжами, как на острове, казалось бы, можно забыть обо всем остальном. Но Куба не дает этого шанса. Увидеть бычьих, рифовых, шелковых, гигантских китовых акул, оказаться в компании черепах, барракуд, мурен… Здесь непревзойденный дайвинг. Хардинес-де-ла-Рейна - "Сады королевы" - архипелаг на юге Кубы, состоящий из множества островков, одно из лучших мест для дайвинга в мире. Затонувшие корабли и даже целый мост, рухнувший в воду вместе с поездом в конце XIX века, - в бухте Сантьяго-де-Куба. Коралловые тоннели - у острова Кайо-Ларго. Для дайверов Куба - рай: сотни дайв-сайтов, один лучше другого. Если вы кайтер, вам на Кайо-Гильермо и Кайо-Коко, - там дует. Сезон - с октября по июнь, температура воды – 26–28 °C. На километр от берега - по колено. Профессионалы говорят, что это лучшие места для обучения кайтсерфингу. Национальный парк Сьерра-Маэстра - для скалолазов. Здесь находится самая высокая точка на Кубе - гора Пико Туркино (бирюзовая вершина). Ее высота - 1974 метра. Для любителей пеших маршрутов - национальный парк Топес-де-Кольянтес, недалеко от Тринидада. Тем, кто осилит дорогу, - награда в виде водопада Сальто-дель-Кабурни. Для экотуризма - национальный парк Сьенага-де-Сапата, биосферный заповедник из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Природных зон с таким статусом на Кубе шесть.

4. Историческая Куба Путешествие на Кубу - это еще и путешествие в прошлое. Из-за десятилетий американского торгово-экономического эмбарго - блокады, как называют санкции США в республике, - здесь очень многое будто застыло во времени. Старая Гавана была такой же и пятьдесят лет назад, и сто. Рядом с барочными дворцами жмутся друг к другу дома, построенные когда-то в колониальном стиле mudejar. Их пестрые фасады по-прежнему смотрят на мир своими окнами без стекол, как смотрели и при американцах, и при испанцах. С 1982 года старая Гавана - в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом эклектичном обветшавшем великолепии можно поселиться. В сasa particular (частный дом) жители Гаваны сдают с разрешения властей комнаты. Впрочем, здесь нет частной собственности на недвижимость, все дома государственные, поэтому о собственном casa где-нибудь в переулках кубинской столицы можно только мечтать. Но кое-какие заветные желания в Гаване вполне осуществимы. "Mi daiquirí en Floridita … Mi mojito en Bodeguita". Бар "Флоридита" и ресторан "Богедита" благодаря Хемингуэю, их прославившему, никогда не опустеют. А еще есть поместье в пригороде столицы, деревня Кохимар, которую писатель так любил. Опять же пляж Пилар - готовый отдельный маршрут по стране для поклонников писателя. История революции на Кубе - во множестве монументов, музеев, памятных мест. В Сантьяго-де-Куба - казармы Монкада, ныне музей. В 1953 году Кастро вместе с повстанцами пытался захватить этот военный гарнизон. Так начиналась борьба с режимом Батисты. Могила команданте здесь же, на старинном городском кладбище. На надгробном камне просто имя - Фидель. А в Санта-Клара был последний бой за революцию, в 1958 году. И здесь находится могила Че Гевары. Колумбово открытие Кубы отмечено на острове памятником "Встреча двух культур". В ряд языческих идолов охристого цвета вклиниваются белые ионические колонны европейской цивилизации. Памятник поставили к 500-летию открытия Кубы в 1992 году на полуострове Кайо-Барьяй. Вроде бы именно здесь Колумб ступил на остров. Впрочем, с этим утверждением готовы поспорить жители Пуэрто-Падре, который находится в двух часах езды от Кайо-Барьяй. Они точно знают, что Христофор Колумб высадился на берег именно в их городе. О Карибском кризисе напоминает мемориал советским воинам на окраине Гаваны. Здесь покоятся останки 68 солдат и офицеров, среди которых одна женщина: все они были присланы на остров из Советского Союза, чтобы подготовить Кубу на случай войны, и погибли при разных обстоятельствах в 60-е годы. Здесь и сейчас горит вечный огонь. Достопримечательность, которая только недавно была встроена в историю Кубы, - храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Этот собор был освящен в 2008 году. А начиналась стройка под личным контролем Фиделя Кастро. Вот такой подарок от коммунистов Кубы Русской православной церкви.