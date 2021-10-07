В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

ПЕНЗА, 7 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена в Пензенской области для работников сфер торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, образования и госслужащих.

Соответствующее постановление подписал в четверг главный санитарный врач по региону, руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, общественного питания <…>", - говорится в документе.

Кроме того, обязательная вакцинация введена для работников салонов красоты, косметических, массажных, спа-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, МФЦ, транспорта общего пользования и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, почтовых организаций, клиентских подразделений финансовых организаций, ЖКХ и энергетики, государственных гражданских служащих и подведомственных им организаций.

Согласно документу, представители этих категорий, не имеющие медицинских противопоказаний, должны сделать прививку первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 15 ноября 2021 года, завершить вакцинацию до 15 декабря. Привить необходимо не менее 80% от общей численности работников. Сотрудники, которые не сделают прививки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим, говорится в постановлении.