Моду, музыку, IT, литературу планируют включить в приоритетные креативные индустрии России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Первый перечень приоритетных креативных индустрий разработан в России, чтобы систематизировать работу на федеральном и региональном уровнях. В него, в частности, вошли архитектура, компьютерные игры, детские игрушки, гастрономия, мода, музыка, журналистика, сообщила в четверг директор ФГБУ "Роскультцентр", член правления Федерации креативных индустрий, директор "Российской креативной недели" Марина Абрамова.

"Важно договориться, какие отрасли мы считаем креативными. <...> Мы с ведущими российскими экспертами разработали перечень возможных приоритетных креативных индустрий в России. Мы неоднократно обсуждали необходимость такого перечня, в том числе на выездной рабочей группе Госсовета в рамках "Российской креативной недели". Этот документ сейчас на рассмотрении в министерстве культуры", - сказала Абрамова в Ханты-Мансийске в ходе пленарного заседания X съезда лидеров "Опоры России" в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ).

По ее словам, в настоящее время в России нет единого перечня креативных отраслей, в результате возникают трудности. "Из-за его отсутствия мы не можем посчитать правильно аналитику и сравнить ее с соседним регионом [в России], либо с другими странами. В принятой правительством РФ концепции определены направления, но не перечислены конкретные отрасли. Принятие перечня - это следующий этап в рамках реализации плана работ концепции <...> Также сейчас креативные индустрии регулируют на федеральном уровне разные ведомства, что затрудняет работу, нужен единый межведомственный подход", - добавила она.

Согласно представленному Абрамовой слайду, в предлагаемый перечень возможных приоритетных креативных индустрий в России, вошли около 20 сфер. В их числе архитектура, производство кино, компьютерные игры, детские игры и игрушки, гастрономия, мода, литература, журналистика, производство рекламы, музыка, разработка программного обеспечения.

Как уточнила ТАСС Абрамова, это первый подобный перечень креативных индустрий, составленный в России совместно представителями бизнеса, органов власти, Российского союза промышленников и предпринимателей, экспертами крупнейших вузов страны, Федерации креативных индустрий. "Такой перечень нужен для упрощения создания нормативной базы в регионах, упрощения аналитики, так как можем привести метрики объемов к единообразию, для концентрации государственной поддержки на наиболее перспективных сферах создания (производства) и распространения творческих (креативных) продуктов и услуг" - отметила она ТАСС.

О форуме

В Ханты-Мансийске 7-8 октября проходит X Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ), повестка которого посвящена перспективам развития низкоуглеродной экономики. Участие в нем принимают более 500 человек, в режиме онлайн и офлайн. Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Фонд развития Югры, Фонд "Мой Бизнес" при поддержке НААИР, "Опоры России", оператор выставки - ООО "Югра-Экспо".