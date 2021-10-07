Обязательные тесты для непривитых работников хотят ввести в Крыму из-за роста COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Крыма в связи с ростом случаев заражений коронавирусом намерены обязать работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения и ограничить льготный проезд для них, а также ввести обязательное тестирование для невакцинированных сотрудников раз в неделю. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер региона - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

"Будет не рекомендация, а обязанность - перевести их (работников старше 65 лет - прим. ТАСС) на дистанционную работу. Всем учреждениям государственной и муниципальной служб рекомендовано перевести на дистанционную работу до 50% сотрудников, присутствие которых не влияет на технологические процессы, которые приведут к сбою работы учреждений. Вынуждены поддержать предложение Роспотребнадзора и Общественной палаты и ввести ограничение льготного проезда граждан 65 лет и старше во всех видах транспорта. <…> Еще одно будет нововведение для работодателей, у которых в коллективе провакцинировано менее 50% сотрудников, тестировать за счет работодателя невакцинированных сотрудников один раз в 7 календарных дней", - сказала Романовская, уточнив, что также будет приостановлена диспансеризация.

Она отметила, что изменения должны вступить в силу с 11 октября. При этом в Крыму новые ограничительные меры мягче, чем в соседних регионах России, отметила она. По данным Романовской, сейчас прирост заболеваемости по Крыму - 27%, средний по РФ - 14%.

Всего с начала пандемии в Крыму заразились новым коронавирусом более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.